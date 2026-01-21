КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новости

Netflix и создатели «Человека-бензопилы» стали партнерами

Дмитрий Кинский
21 января 14:52
135
1 минута на чтение
Netflix объявил о стратегическом партнерстве с MAPPA, ответственной за «Человека-бензопилу», «Магическую битву» и последний сезон «Атаки титанов».
В рамках сотрудничества обе компании будут совместно работать над новым проектами — от написания сюжета до продажи мерча. Также Netflix будет эксклюзивно транслировать оригинальное аниме студии по всему миру.
В Netflix отметили, что больше половины пользователей онлайн-кинотеатра смотрят аниме. Кроме того, количество фанатов японской анимации в стриминговом сервисе увеличилось втрое за последние пять лет.
Каата Сакамото
Вице-президент по контенту Netflix в Японии
Объединив уникальный подход MAPPA к производству аниме с глобальным охватом Netflix, а также смелостью идти на риск, что важно для создания привлекательного контента, мы надеемся еще больше расширить возможности аниме.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

