Netflix продлил «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» на второй сезон

Netflix продлил «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» по мотивам комикса Джеффа Лемира на второй сезон.

Причем сделал это онлайн-кинотеатр довольно креативно, отослав некоторым блогерам огромную плитку шоколада с информацией о продолжении фантастического сериала.

Официально стриминговый сервис должен рассказать о втором сезоне сегодня вечером.

Ранее инсайдер Дэниел Рихтман рассказал на Patreon, что помимо второго сезона Sweet Tooth у Netflix в планах есть еще третий.