Netflix продлил «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» на второй сезон

Netflix продлил «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» по мотивам комикса Джеффа Лемира на второй сезон.
Причем сделал это онлайн-кинотеатр довольно креативно, отослав некоторым блогерам огромную плитку шоколада с информацией о продолжении фантастического сериала.
Официально стриминговый сервис должен рассказать о втором сезоне сегодня вечером.
Ранее инсайдер Дэниел Рихтман рассказал на Patreon, что помимо второго сезона Sweet Tooth у Netflix в планах есть еще третий.
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Денис Старостин | 31.05.2021
Трудно поверить, что это экранизация темного постапокалиптического комикса, где поднимались религиозные темы!
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Редактор
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