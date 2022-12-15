Netflix снимет японский фильм по манге «Городской охотник»

Netflix запустил в производство лайв-экшен адаптацию классической манги «Городской охотник» 1985 года за авторством Цукасы Ходзё.
Главную роль исполнит Рёхэй Судзуки («Извратная маска»). А режиссером выступит Юити Сато («Конец крошечного мира»).
Манга породила популярное аниме, а также множество полнометражных адаптаций, был даже гонконгский фильм с Джеки Чаном.
В центре сюжета парень по имени Рё Саэба, который потерял своего напарника. И теперь он должен объединиться с его сестрой Каори, чтобы найти убийцу и узнать правду.
Премьера намечена на 2024 год.
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