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    Новости

    NFT и харассмент в трейлере третьего сезона «Мистического квеста»

    25 июля 2022
    25.07.2022
    5
    0 минут на чтение
    NFT и харассмент в трейлере третьего сезона «Мистического квеста»

    Apple TV+ в рамках Comic-Con 2022 в Сан-Диего показал первый тизер-трейлер третьего сезона «Мистического квеста»  — комедийного сериала о разработке игр.

    По сюжету Иэн и Поппи основывают собственную игровую студию, пока Дэвид и Джо пытаются удержать на плаву старую компанию.

    Вместе с этим стало известно, что проект уже продлили… на пятый сезон — об этом рассказала одна из создателей сериала Меган Ганц.

    Премьера третьего сезона состоится этой осенью — точной даты пока нет

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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