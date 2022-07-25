NFT и харассмент в трейлере третьего сезона «Мистического квеста»

Apple TV+ в рамках Comic-Con 2022 в Сан-Диего показал первый тизер-трейлер третьего сезона «Мистического квеста» — комедийного сериала о разработке игр.
По сюжету Иэн и Поппи основывают собственную игровую студию, пока Дэвид и Джо пытаются удержать на плаву старую компанию.
Вместе с этим стало известно, что проект уже продлили… на пятый сезон — об этом рассказала одна из создателей сериала Меган Ганц.
Премьера третьего сезона состоится этой осенью — точной даты пока нет
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Редактор
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