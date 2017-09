Седьмой сезон «Игры престолов» завершился почти месяц назад, но его продолжают обсуждать в Сети. Чаще всего пользователи обращают внимание на разного рода нестыковки вроде проблемы «телепортаций». Теперь до седьмого сезона шоу добрался и знаменитый астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон. Учёный неожиданно похвалил то, как в сериале показаны драконы.

Он обратил внимание на то, как авторы сериала справляются с научной составляющей в отдельных сценах. Например, к анатомии драконов у него вопросов нет:

Good Bio-Physics in #GameOfThrones: The Dragon Wingspans are sensibly large, as their body weight would require for flight. pic.twitter.com/gzD5wI38u5 — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) September 24, 2017

Хорошая биофизика в «Игре престолов». Ощущается, что размах крыльев у дракона действительно большой, поскольку того требует вес его тела.

Good Biology in #GameOfThrones: As in #LordOfTheRings, Dragons forfeited their forelimbs to make wings, like birds & bats. pic.twitter.com/pguBe6rosQ — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) September 24, 2017

Хорошая биология в «Игре престолов». Как и во «Властелине колец», крылья драконов — это их передние конечности. У птиц и у летучих мышей так же.

Джордж Мартин тоже уверен, что это правильный вариант крыльев «За такой вопрос я бы отрубил вам голову!» Наше интервью с Джорджем Мартином Поговорили с великим и ужасным фантастом об одержимости «Ветрами зимы», убийстве будущего и грешных гамбургерах.

Intriguing Thermal Physics in #GameOfThrones: BlueDragon breath would be at least a factor of 3X hotter than RedDragon breath pic.twitter.com/RvpBkqJ1sw — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) September 24, 2017

Интригующая тепловая физика в «Игре престолов». Дыхание Синего дракона должно быть как минимум в 3 раза горячее, чем дыхание Красного дракона.

Bad Physics in #GameOfThrones: Pulling a dragon out of a lake? Chains need to be straight, and not curve over hill and dale. pic.twitter.com/VIJlIuDz3L — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) September 24, 2017

Плохая физика в «Игре престолов». Вытаскиваете дракона из озера? Цепи должны быть натянуты ровно, а не изгибаться вдоль холмов и оврагов.