Нил Деграсс Тайсон заметил неточность в «Прибытии» Вильнёва. Учёному пояснили, почему он неправ

Учёный, астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон в конце февраля опубликовал твит, в котором задался вопросом о научно-фантастическом фильме Дени Вильнёва «Прибытие» 2016 года. Картина, основанная на повести Теда Чана «История твоей жизни», рассказывает про лингвистку Луизу Бэнкс, которую правительство приглашает помочь с расшифровкой языка пришельцев.

Вот что смутило Тайсона:

In the film "Arrival" (2016) nobody wondered whether the circular patterns drawn by the creature were backwards. The septopoid Alien drew them from the other side of a transparent glass wall. pic.twitter.com/QfTfJlpHAQ — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) February 25, 2020

В фильме «Прибытие» 2016 года никого не смутило, что круглые символы нарисованы задом наперёд. Их рисовал пришелец-септопоид, который стоял напротив, по ту сторону стеклянной стены.

В комментариях подписчики Тайсона посчитали это довольно странной придиркой:

I’m pretty sure the interstellar aliens with the time-manipulating language would probably know to account for this when writing on a piece of glass, Neil. — neontaster (@neontaster) February 25, 2020

Нил, я уверен, что межзвёздные пришельцы, которые общаются при помощи меняющего осознание времени языка, вероятно будут знать, как именно писать свои символы по ту сторону стекла.

The whole point of the language was that there was no start or end because they interpreted time differently. It could be read in either direction and be the same, so being backwards wouldn’t make a difference. — Amanda Smith made a book. go buy it (@AmandaRTubbs) February 25, 2020

Основной смысл в том, что у языка пришельцев нет начала и конца, потому что они иначе понимают время. Символы можно прочесть как в прямом, так и в обратном порядке, разницы нет.

We can assume an advanced species who sets up a piece of glass to write on understands the perspective of the reader, since I was able to do this on a car window at the age of 7. — Luis Medina 🇩🇴 (@Kinowolf) February 25, 2020

Мы можем допустить, что продвинутый вид пришельцев, который пишет перед собой на стекле, понимает перспективу для собеседника. Ведь это понял даже я, когда в семь лет писал на стекле машины.

Издание IndieWire и несколько пользователей припомнили, что в фильме прямым текстом проговаривается, почему так происходит. Астрофизик Иэн Доннели (его играет Джереми Реннер) поясняет, что в языке пришельцев нет разницы между прямым и обратным направлением.

They realized quite quickly that the language is free of time, so the sequence of patterns had no impact on meaning. pic.twitter.com/zOSWrx0lBJ — Caleb Ward (@aMovieRightNow) February 25, 2020

«Прибытие» — один из самых высокооценнёных НФ-фильмов последнего десятилетия. Картина получила восемь номинаций на «Оскар», в том числе за лучший фильм, лучшую режиссёру и адаптированный сценарий. Статуэтку в итоге забрали за лучший монтаж звука. При бюджете в 47 миллионов долларов картина собрала по миру чуть выше 200 миллионов. Фильм занял шестое место в голосовании читателей «Мира фантастики».

Ранее Нил Деграсс Тайсон раскритиковал неверное изображение снежинок на постере «Холодного сердца 2», которые, как оказалось символизируют не структуру настоящей снежинки, а четыре стихии. А ранее учёный одобрил реализм драконов в «Игре престолов» (но было это до финального сезона).