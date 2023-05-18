«Нимона»: первый тизер мультфильма по комиксу

Netflix выпустил первый тизер технофэнтезийного мультфильма «Нимона» — про девушку-оборотня, которая устраивает беспорядки в волшебном королевстве.

Над картиной Netflix работал вместе с Annapurna («Потерянное звено», «Власть», «Баллада Бастера Скраггса»). Режиссёрами выступили Ник Бруно и Трой Кван («Камуфляж и шпионаж»). Главные роли — девушки Нимоны и её наставника Баллистера Черносерда — озвучат Хлоя Грейс Морец и Риз Ахмед.

В комиксе Нимона вваливается к знаменитому злодею Баллистеру, чтобы напроситься ему в приспешники. Она ничего не рассказывает о прошлом, но горит желанием помочь Баллистеру в его борьбе с двуличной Академией и её чемпионом сэром Златогульфом.

Первоначально мультфильм разрабатывался в недрах Fox, но его прикрыли после того, как Disney приобрёл компанию. Позже Netflix спас мультфильм и продолжил производство.

Премьера — 30 июня на Netflix.