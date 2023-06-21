Nintendo анонсировала четыре новые (ну, почти) игры по «Марио»

Nintendo в рамках презентации Nintendo Direct анонсировала ремейк ролевой игры с пошаговой боевой системой Super Mario RPG.

Релиз состоится 17 ноября 2023 года.

Вслед за этим компания объявила, что вторая часть Luigi’s Mansion под названием Dark Moon получит ремастер.

Также в разработке находится адвенчура про Принцессу Пич.

Обе игры должны выйти в 2024 году.

А под конец Nintendo анонсировала новую 2D-игру про Марио под названием Super Mario Bros. Wonder.

Ждем 20 октября 2023 года.

Super Mario RPG

Luigi’s Mansion Dark Moon

Super Mario Bros. Wonder