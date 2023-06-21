Nintendo анонсировала четыре новые (ну, почти) игры по «Марио»

Nintendo в рамках презентации Nintendo Direct анонсировала ремейк ролевой игры с пошаговой боевой системой Super Mario RPG.
Релиз состоится 17 ноября 2023 года.
Вслед за этим компания объявила, что вторая часть Luigi’s Mansion под названием Dark Moon получит ремастер.
Также в разработке находится адвенчура про Принцессу Пич.
Обе игры должны выйти в 2024 году.
А под конец Nintendo анонсировала новую 2D-игру про Марио под названием Super Mario Bros. Wonder.
Ждем 20 октября 2023 года.
Super Mario RPG
Luigi’s Mansion Dark Moon
Super Mario Bros. Wonder
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