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    Новости

    Nintendo анонсировала четыре новые (ну, почти) игры по «Марио»

    21 июня 2023
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    21.06.2023
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    Nintendo анонсировала ремейк Super Mario RPG, ремастер Luigi's Mansion: Dark Moon и игру про Принцессу Пич

    Nintendo в рамках презентации Nintendo Direct анонсировала ремейк ролевой игры с пошаговой боевой системой Super Mario RPG.

    Релиз состоится 17 ноября 2023 года.

    Вслед за этим компания объявила, что вторая часть Luigi’s Mansion под названием Dark Moon получит ремастер.

    Также в разработке находится адвенчура про Принцессу Пич.

    Обе игры должны выйти в 2024 году.

    А под конец Nintendo анонсировала новую 2D-игру про Марио под названием Super Mario Bros. Wonder.

    Ждем 20 октября 2023 года.

    Super Mario RPG

    Luigi’s Mansion Dark Moon

    Super Mario Bros. Wonder

     

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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