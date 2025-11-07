Новая игра от создателя «Зайчика», славянские адвенчуры и не только — что будет на «Comic Con Игромир»

Организаторы фестиваля «Comic Con Игромир» раскрыли первую часть видеоигровой программы.

Так, разработчик под ником Saikono покажет новую игру, расскажет о «Зайчике» и раскроет детали манга-приквела визуальной новеллы.

Создатель дилогии Milk inside/Outside a bag of milk Никита Крюков представит свой новый проект — в том числе геймплей из разных фрагментов.

Инди-студия WATT привезет сразу две игры. Первая — экшен-слэшер «Царевна», вдохновленная славянским фольклором и сказками Александра Пушкина. Вторая — сверхмилый шутер GRIMPS.

На стенде «Фогейм» гостей ждут обновленная версия Blade & Soul NEO и обновление Samurai Crow для Lineage 2.

Также на мероприятии будут «Мир танков» и «Мир кораблей», славянская экшен-RPG «Былина», турнир по Warface, пошаговая стратегия «Спарта 2035» и не только.

«Comic Con Игромир» пройдет с 12 по 14 декабря.

