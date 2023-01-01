Новая книга во вселенной «Эрагона» выйдет в конце года

Кристофер Паолини выпустит в конце 2023 года новую книгу во вселенной «Эрагона»под названием «Муртаг» (или Murtagh в оригинале).

Действие романа развернется через год после окончания цикла «Наследие», а в центре сюжета будет соперник Эрагона по имени Муртаг.

Когда мы в последний раз видели Муртага и его красного дракона Торна, они отправились в дальние уголки Алагейзии в поисках искупления за то, что они были главными приспешниками короля Гальбаторикса.

Вот как описывает книгу сам писатель: