Новое DLC для FFXIV вышло настолько популярным, что его пришлось снять с продажи

В начале декабря Square Enix выпустила для Final Fantasy XIV дополнение Endwalker, вскоре после чего MMORPG побила рекорд по онлайну в Steam — в нее играло одновременно чуть больше 95 тысяч человек.

DLC оказалось настолько популярным, что на серверах образовались огромные очереди, исчисляющиеся тысячами, — и эта проблема актуальна до сих пор.

Поэтому Square Enix решила временно снять с продажи стартовое и полное издания Final Fantasy XIV, а также закрыть регистрацию для всех новых пользователей и снять рекламу аддона, чтобы не вводить в заблуждение потенциальных игроков.

В качестве извинения за неудобства компания пообещала начислить 14 дней игрового времени всем, у которых есть полная версия MMORPG и активная подписка как минимум до 21 декабря.

Final Fantasy XIV: Endwalker встретили очень горячо как критики, так и обычные геймеры. На сайте Metacritic это самая высокооцененная игра в 2021 году по мнению пользователей.

Когда дополнение вернут на полки цифровых магазинов, не уточняется.