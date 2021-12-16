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    Новости

    Новое DLC для FFXIV вышло настолько популярным, что его пришлось снять с продажи

    16 декабря 2021
    16.12.2021
    791
    0 минут на чтение
    Новое DLC для FFXIV вышло настолько популярным, что его пришлось снять с продажи

    В начале декабря Square Enix выпустила для Final Fantasy XIV дополнение Endwalker, вскоре после чего MMORPG побила рекорд по онлайну в Steam — в нее играло одновременно чуть больше 95 тысяч человек.

    DLC оказалось настолько популярным, что на серверах образовались огромные очереди, исчисляющиеся тысячами, — и эта проблема актуальна до сих пор.

    Поэтому Square Enix решила временно снять с продажи стартовое и полное издания Final Fantasy XIV, а также закрыть регистрацию для всех новых пользователей и снять рекламу аддона, чтобы не вводить в заблуждение потенциальных игроков.

    В качестве извинения за неудобства компания пообещала начислить 14 дней игрового времени всем, у которых есть полная версия MMORPG и активная подписка как минимум до 21 декабря.

    Final Fantasy XIV: Endwalker встретили очень горячо как критики, так и обычные геймеры. На сайте Metacritic это самая высокооцененная игра в 2021 году по мнению пользователей.

    Когда дополнение вернут на полки цифровых магазинов, не уточняется.

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