КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Классика

Почему фантастика приносит миллиарды
«Время первых»: что правда, а что вымысел
Новости

Новый трейлер «Буратино» с Федором Бондарчуком в роли Карабаса-Барабаса

Андрей Квасков
12 сентября 13:32
165
1 минута на чтение
Студия Art Pictures опубликовала новый трейлер «Буратино» по мотивам сказки Алексея Толстого. Режиссером выступил Игорь Волошин («Повелитель ветра»).
Главные роли исполнили Виталия Корниенко (Буратино), Александр Яценко (папа Карло), Анастасия Талызина (Мальвина), Федор Бондарчук (Карабас-Барабас) и другие.
«Буратино» выйдет в прокат 1 января 2026 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Новая Fire Emblem и Resident Evil Requiem — что показали на Nintendo Direct

Новости

Первый тизер сиквела «Братьев Супер Марио в кино»

Новости

Милош Бикович и Евгений Чебатков на первых фото фэнтези-сериала «Тайный город»
Сериал выйдет в 2026 году.

Новости

Paramount хочет купить Warner Bros. Discovery

Новости

Генри Кавилл получил травму, съёмки нового «Горца» откладываются
Вероятно, до 2026 года.

Новости

Первые официальные изображения Доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший (и намёк на Людей Икс)
Если честно, ничего особенного.

Новости

Сериал «Основание» продлили на 4 сезон с новыми шоураннерами
Его продлили в день выхода финала.

Новости

Hobby World анонсировала сразу два дополнения для настолки «Черная книга»

Новости

«Правильный шаг вперед для серии» — первые оценки Borderlands 4
Фанаты будут довольны, но не PC-версией.

Новости

Гейба Ньюэлла регулярно оскорбляют в чате Dota 2. Но он продолжает играть!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты