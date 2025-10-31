КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новый трейлер гача-игры Arknights: Endfield. Она получит перевод на русский!

Дмитрий Кинский
31 октября 15:55
113
1 минута на чтение
Hypergryph в рамках большой трансляции опубликовала новый трейлер гача-игры Arknights: Endfield.
Из интересного: анонсировали вторую бету, которая стартует 28 ноября, а также объявили, что игра получит перевод на русский. Причем во «ВКонтакте» и Telegram уже появились официальные сообщества.
Напомним, это новый проект во вселенной Arknights, только не тавер-дефенс, а смесь экшен-RPG и симулятора постройки заводов, как в Factorio.
Релиз, по слухам, состоится в начале 2026 года.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

