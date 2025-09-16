КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Сцены, которые напугали нас по-настоящему
Неснятые фильмы: Как Супермен не стал чёрным
Новый трейлер и дата релиза комедийной супергеройской игры Dispatch

Дмитрий Кинский
16 сентября 17:41
73
1 минута на чтение
Студия AdHoc выпустила новый трейлер супергеройской комедийной игры Dispatch, вместе с которым стала известна дата релиза — 22 октября.
Всего в ней будет восемь эпизодов, которые будут выходить каждую неделю — вплоть до 12 ноября.
Игрокам предстоит взять на себя роль бывшего супергероя, который устроился в супергеройский диспетчерский центр и должен реабилитировать группу бывших суперзлодеев.
Главных героев озвучили такие звезды, как Аарон Пол, Лора Бейли, Эрин Иветт и другие.
Ранее AdHoc объединилась с командой Critical Role для создания игры во вселенной Экзандрии. Также последняя поможет студии с расширением франшизы Dispatch.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

