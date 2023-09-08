Новый дизайн монстров на первых кадрах сиквела «Винни-Пуха: Кровь и мед»

Недавно стартовали съемки продолжения триллера «Винни-Пух: Кровь и мед», в честь чего издание The Hollywood Reporter поделилось несколькими свежими кадрами.
По сюжету на этот раз Пух и его друзья покинул лес площадью 100 арков, чтобы устроить резню в тихом поселке Эшдаун.
Режиссером и сценаристом вновь выступил Рис Фрейк-Уотерфилд. Главные роли исполнят Скотт Чэмберс, Таллула Эванс, Саймон Кэллоу и не только.
Бюджет фильма увеличился, поэтому вторая часть будет масштабнее и более жесткой, с новым актерским составом и дизайном монстров.
Оригинальная картина собрала в мировом прокате 5,2 миллиона долларов при бюджете меньше 100 тысяч долларов.
Даты выхода сиквела пока нет.
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