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    Новый дизайн монстров на первых кадрах сиквела «Винни-Пуха: Кровь и мед»

    8 сентября 2023
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    08.09.2023
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    Недавно стартовали съемки продолжения триллера «Винни-Пух: Кровь и мед», в честь чего издание The Hollywood Reporter поделилось несколькими свежими кадрами.

    По сюжету на этот раз Пух и его друзья покинул лес площадью 100 арков, чтобы устроить резню в тихом поселке Эшдаун.

    Режиссером и сценаристом вновь выступил Рис Фрейк-Уотерфилд. Главные роли исполнят Скотт Чэмберс, Таллула Эванс, Саймон Кэллоу и не только.

    Бюджет фильма увеличился, поэтому вторая часть будет масштабнее и более жесткой, с новым актерским составом и дизайном монстров.

    Оригинальная картина собрала в мировом прокате 5,2 миллиона долларов при бюджете меньше 100 тысяч долларов.

    Даты выхода сиквела пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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