Новый трейлер аниме The World Ends With You

Square Enix опубликовала новый трейлер аниме-адаптации мобильной экшен-RPG The World Ends With You (на русском — «Этот чудесный мир»).
Постановкой занимается режиссер «Удара монстра» Кадзуя Итикава, а сценарий пишет Мидори Гото, работавший над «Короной грешников». За музыку отвечает композитор Final Fantasy VII: Last Order Такэхару Исимото.
Детали сюжета не раскрываются, однако известно, что история будет основана на игре лишь частично.
Аниме выйдет в апреле 2021 года — точной даты пока нет.
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