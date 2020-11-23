Новый трейлер аниме The World Ends With You

Square Enix опубликовала новый трейлер аниме-адаптации мобильной экшен-RPG The World Ends With You (на русском — «Этот чудесный мир»).

Постановкой занимается режиссер «Удара монстра» Кадзуя Итикава, а сценарий пишет Мидори Гото, работавший над «Короной грешников». За музыку отвечает композитор Final Fantasy VII: Last Order Такэхару Исимото.

Детали сюжета не раскрываются, однако известно, что история будет основана на игре лишь частично.

Аниме выйдет в апреле 2021 года — точной даты пока нет.