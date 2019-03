Вчера Fox опубликовали второй трейлер «Тёмного Феникса», в котором показали, как Джин Грей обрела силу космической разрушительной сущности. В ролик вошли кадры, в которых мутантов перевозят бойцы в униформе некого спеподразделения MCU (возможно, это сокращение от mutant containment unit, «отряд сдерживания мутантов»).

Однако поклонники фильмов Marvel посчитали, что такое сокращение — на самом деле просто ироничная отсылка на сделку Disney и Fox. Дескать, вот теперь солдаты MCU (Marvel Cinematic Universe, Кинематографической вселенной Marvel) пришли и за мутантами Fox.

YOOO IN X-MEN DARK PHOENIX THE MCU ARE TAKING THE FUCKIN X-MEN AWAY?!?! #XMenDarkPhoenix pic.twitter.com/tW791i1rHM — 🏋🏾‍♂️Jord/Jax⚔️ (@JaxBladeFitness) February 28, 2019

Чегоо, в «Людях Икс: Тёмный феникс» MCU приходит забирать чёртовых мутантов?!

THE MUTANTS ARE COMING HOME TO THE MCU! #DarkPhoenix pic.twitter.com/kXx0wOmzCB — ✨ Sonny ✨|| #HIVPolicyNow (@Sonnrox) February 28, 2019

Мутанты возвращаются домой в Кинематографическую вселенную Marvel!

Wait… YouTube, enhance! The clearly oppressive guards in the final Fox #XMen movie, #DarkPhoenix, who have kidnapped all the mutants, are wearing #MCU patches? SUBTLE, YOU GUYS.https://t.co/95yK6kckWb pic.twitter.com/0o1pulvX9i — Matt Kamen (@MattKamen) February 28, 2019

Так, погодите. Охранники из последнего трейлера «Людей Икс», похитившие всех мутантов, носят эмблемы MCU? Тонко, ребята.

Кевин Файги действительно ранее говорил о судьбе мутантов в Кинематографический вселенной Marvel, правда без подробностей. Недавно глава Marvel Studios заявил, что до выхода «Мстителей: Финал» и «Человека-Паука: Вдали от дома» никаких анонсов компания делать не будет.

В прокат новая часть «Людей Икс» выходит 6 июня.