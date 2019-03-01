Вчера Fox опубликовали второй трейлер «Тёмного Феникса», в котором показали, как Джин Грей обрела силу космической разрушительной сущности. В ролик вошли кадры, в которых мутантов перевозят бойцы в униформе некого спеподразделения MCU (возможно, это сокращение от mutant containment unit, «отряд сдерживания мутантов»).

Однако поклонники фильмов Marvel посчитали, что такое сокращение — на самом деле просто ироничная отсылка на сделку Disney и Fox. Дескать, вот теперь солдаты MCU (Marvel Cinematic Universe, Кинематографической вселенной Marvel) пришли и за мутантами Fox.

Чегоо, в «Людях Икс: Тёмный феникс» MCU приходит забирать чёртовых мутантов?!

Мутанты возвращаются домой в Кинематографическую вселенную Marvel!

Так, погодите. Охранники из последнего трейлера «Людей Икс», похитившие всех мутантов, носят эмблемы MCU? Тонко, ребята. 

Кевин Файги действительно ранее говорил о судьбе мутантов в Кинематографический вселенной Marvel, правда без подробностей. Недавно глава Marvel Studios заявил, что до выхода «Мстителей: Финал» и «Человека-Паука: Вдали от дома» никаких анонсов компания делать не будет.

В прокат новая часть «Людей Икс» выходит 6 июня.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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