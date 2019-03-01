Вчера Fox опубликовали второй трейлер «Тёмного Феникса», в котором показали, как Джин Грей обрела силу космической разрушительной сущности. В ролик вошли кадры, в которых мутантов перевозят бойцы в униформе некого спеподразделения MCU (возможно, это сокращение от mutant containment unit, «отряд сдерживания мутантов»).
Однако поклонники фильмов Marvel посчитали, что такое сокращение — на самом деле просто ироничная отсылка на сделку Disney и Fox. Дескать, вот теперь солдаты MCU (Marvel Cinematic Universe, Кинематографической вселенной Marvel) пришли и за мутантами Fox.
YOOO IN X-MEN DARK PHOENIX THE MCU ARE TAKING THE FUCKIN X-MEN AWAY?!?! #XMenDarkPhoenix pic.twitter.com/tW791i1rHM
— 🏋🏾♂️Jord/Jax⚔️ (@JaxBladeFitness) February 28, 2019
Чегоо, в «Людях Икс: Тёмный феникс» MCU приходит забирать чёртовых мутантов?!
THE MUTANTS ARE COMING HOME TO THE MCU! #DarkPhoenix pic.twitter.com/kXx0wOmzCB
— ✨ Sonny ✨|| #HIVPolicyNow (@Sonnrox) February 28, 2019
Мутанты возвращаются домой в Кинематографическую вселенную Marvel!
Wait… YouTube, enhance!
The clearly oppressive guards in the final Fox #XMen movie, #DarkPhoenix, who have kidnapped all the mutants, are wearing #MCU patches?
SUBTLE, YOU GUYS.https://t.co/95yK6kckWb pic.twitter.com/0o1pulvX9i
— Matt Kamen (@MattKamen) February 28, 2019
Так, погодите. Охранники из последнего трейлера «Людей Икс», похитившие всех мутантов, носят эмблемы MCU? Тонко, ребята.
Кевин Файги действительно ранее говорил о судьбе мутантов в Кинематографический вселенной Marvel, правда без подробностей. Недавно глава Marvel Studios заявил, что до выхода «Мстителей: Финал» и «Человека-Паука: Вдали от дома» никаких анонсов компания делать не будет.
В прокат новая часть «Людей Икс» выходит 6 июня.
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