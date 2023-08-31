«Они так и не нашли детей»: трейлер ужастика Five Nights at Freddy’s

В сети появился второй трейлер ужастика про аниматроников в развлекательном центре Five Nights at Freddy’s («Пять ночей у Фредди»). Видео знакомит зрителей со зловещими аниматрониками и кратко вводит в курс дела.

Экранизацией одноимённой серии игр занимаются Universal и Blumhouse. Последняя приложила руку к массе хоррор-хитов, включая и недавний фильм про другую зловещую куклу M3GAN и экранизации Джо Хилла «Чёрный телефон». Трейлер «Фредди» сосредотачивается не только на рабочих обязанностях главного героя — ночного смотрителя, но и на жуткой предыстории.

Главные роли исполнили Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард и Мэри Стюарт Мастерсон. Сняла фильм Эмма Тамми («Навстречу тьме», «Обитель страха»).

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С 27 октября в зарубежном прокате и на сервисе Peacock.