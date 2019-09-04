В июне мы рассказывали о старте конкурса фантастических рассказов «Будущее время» от благотворительного фонда «Система». Тогда же организаторы огласили тему — «дополненная личность».

Более чем за два месяца судьи получили работы 1172 авторов из 31 страны мира, включая Россию, Францию, Чехию, Швецию и другие.

1 сентября на Иркутском международном книжном фестивале организаторы огласили список полуфиналистов — в него вошли 15 авторов.

Полный список Михаил Гаёхо (Санкт-Петербург) – писатель; член Союза писателей Санкт-Петербурга с 2016 г.; лауреат премии имени Гоголя за 2018 год

Андрей Грищенко (Астрахань) – студент технического университета; в 2019 году начал работать в корпорации «Роскосмос»; планирует связать свою профессиональную деятельность с проектами в космической отрасли

Максим Демидов (Москва) – журналист; программист; заместитель генерального директора в компании, занимающейся разработкой сайтов

Юрий Жуков (Воронеж) – писатель, публикуется под псевдонимом Юрий Мори

Елена Клещенко (Москва) – научный журналист; зам. главреда журнала «Химия и жизнь»; автор книги «ДНК и ее человек. Краткая история ДНК-идентификации», вошедшей в лонг-лист премии «Просветитель» в 2019 году; писатель, работающий в жанрах научной фантастики и фэнтези

Сергей Котлов (Москва) – инженер-генетик

Дарья Крылова (Ростов-на-Дону) – писатель; работает преимущественно в жанре городского фэнтези

Константин Куприянов (Сан-Диего, США) – писатель; 7 лет работал юристом в коммерческих компаниях; в 2018 году стал лауреатом премии «Лицей» им. АС. Пушкина

Михаил Мавликаев (Пермь) – писатель; экспериментирует в жанрах киберпанка, научной фантастики и weird fiction; вышел в финал конкурса «Новая фантастика 2019» проекта «Настоящий писатель»

Григорий Потапов (Вантаа, Финляндия) – пицца-шеф

Владимир Прягин (Ставропольский край) – переводчик

Эльдар Сафин (Санкт-Петербург) – руководитель проектов в компании «ЦРТ», занимающейся голосовой и лицевой биометрией, нейросетевыми интерфейсами и т.д.

Ольга Старокожева (Москва) – тележурналист; редактор; сценарист

Андрей Столяров (Санкт-Петербург) – писатель; культуролог; лауреат Всероссийского интеллектуального конкурса «Идея для России»

Ольга Тостановская (Киров) – учительница английского языка в общеобразовательной школе

В шорт-лист премии войдут шесть лучших рассказов, которые будут изданы сборником и переведены на английский язык, а авторы разделят призовой фонд в размере миллиона рублей. 500 тысяч рублей получит победитель и ещё по 100 тысяч вручат каждому из остальных пяти участников, которые пройдут в шортлист. По итогам конкурса лучшие рассказы будут изданы в виде сборника и переведены на английский язык.

Имена финалистов и победителя конкурса станут известны в ноябре.

В состав жюри в этом году вошли: Анастасия Завозова (литературный критик, переводчик, главный редактор аудиосервиса Storytel), Сергей и Марина Дяченко (писатели-фантасты, сценаристы), Алиса Чумаченко (предприниматель, специалист в геймдев-индустрии), Григорий Юдин (социолог, философ, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ), Мария Фаликман (когнитивный психолог, переводчик, доктор психологических наук, преподаватель МГУ) и Артём Хлебников (победитель первого сезона премии, преподаватель русского языка и литературы).