Owlcat Games тизерит новую игру. Похоже, это будет Starfinder!

Российская Owlcat Games внезапно запустила сайт своего нового проекта, на котором можно увидеть короткий ролик с видом на несколько планет и пролетающие астероиды.
Судя по всему, это будет RPG в научно-фантастическом сеттинге, так что вряд ли речь идет о следующей части Pathfinder.
Можно предположить, что в основу игры ляжет настольная Starfinder, которая в свою очередь связана со вселенной Pathfinder.
Скорее всего, полноценный анонс состоится в рамках Summer Game Fest, так как тизер лайкнул ведущий Джефф Кили.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Так и запишем«Мы — хорошие! Они — плохие!»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.