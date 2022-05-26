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    Новости

    Owlcat Games тизерит новую игру. Похоже, это будет Starfinder!

    26 мая 2022
    26.05.2022
    305
    0 минут на чтение
    Owlcat Games тизерит новую игру. Похоже, это будет Starfinder!

    Российская Owlcat Games внезапно запустила сайт своего нового проекта, на котором можно увидеть короткий ролик с видом на несколько планет и пролетающие астероиды.

    Судя по всему, это будет RPG в научно-фантастическом сеттинге, так что вряд ли речь идет о следующей части Pathfinder.

    Можно предположить, что в основу игры ляжет настольная Starfinder, которая в свою очередь связана со вселенной Pathfinder.

    Скорее всего, полноценный анонс состоится в рамках Summer Game Fest, так как тизер лайкнул ведущий Джефф Кили.

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