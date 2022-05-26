Owlcat Games тизерит новую игру. Похоже, это будет Starfinder!

Российская Owlcat Games внезапно запустила сайт своего нового проекта, на котором можно увидеть короткий ролик с видом на несколько планет и пролетающие астероиды.

Судя по всему, это будет RPG в научно-фантастическом сеттинге, так что вряд ли речь идет о следующей части Pathfinder.

Можно предположить, что в основу игры ляжет настольная Starfinder, которая в свою очередь связана со вселенной Pathfinder.

Скорее всего, полноценный анонс состоится в рамках Summer Game Fest, так как тизер лайкнул ведущий Джефф Кили.