Paramount снимет новый фильм по «Звёздному пути» — он не будет связан с прошлыми проектами

Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, известные по фильмам «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и «Человек-паук: Возвращение домой», займутся новой частью «Звёздного пути». Об этом сообщили в Deadline. Дуэт напишет сценарий и выступит продюсерами картины, а журналисты не исключают, что они также могут взять на себя режиссёрские функции. Подробностей о сюжете пока нет, но СМИ отмечают, что фильм не будет связан с предыдущими полнометражными лентами и сериалами франшизы. Официального подтверждения от Paramount пока не было, но в начале ноября Variety сообщала, что студия интересуется новой лентой по «Звёздному пути», без актёров из трилогии Джей Джей Абрамса.