Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

Роберт Земекис. История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера»
Марку Хэмиллу 70 лет! Знаете, кого он играл кроме Люка?
Первый трейлер второго сезона аниме «Военные хроники маленькой девочки»

Дмитрий Кинский
28 ноября 13:20
12
1 минута на чтение
Второй сезон «Военной хроники маленькой девочки» (или Youjo Senki в оригинале) анонсировали еще в далеком 2021 году, однако первые трейлер и постер появились только сейчас.
Режиссером выступает Такаюки Ямамото («Моя геройская академия»), а за производство отвечает студия NUT, выпустившая первый сезон и полнометражку 2019 года.
Напомним, в центре сюжета оказывается офисный планктон, которого после смерти Бог отправляет в охваченный войной параллельный мир в виде маленькой белокурой девочки по имени Таня. Теперь его цель — отомстить божеству. И заодно выжить в кровопролитной войне.
Сериал вернется на экраны в 2026 году — пока без точной даты.

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

