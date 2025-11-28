Первый трейлер второго сезона аниме «Военные хроники маленькой девочки»

Второй сезон « Военной хроники маленькой девочки » (или Youjo Senki в оригинале) анонсировали еще в далеком 2021 году, однако первые трейлер и постер появились только сейчас.

Режиссером выступает Такаюки Ямамото («Моя геройская академия»), а за производство отвечает студия NUT, выпустившая первый сезон и полнометражку 2019 года.

Напомним, в центре сюжета оказывается офисный планктон, которого после смерти Бог отправляет в охваченный войной параллельный мир в виде маленькой белокурой девочки по имени Таня. Теперь его цель — отомстить божеству. И заодно выжить в кровопролитной войне.

Сериал вернется на экраны в 2026 году — пока без точной даты.

Трейлер

Постер

