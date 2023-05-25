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    Первый тизер аниме «Подземелье вкусностей» от студии Trigger

    25 мая 2023
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    25.05.2023
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    Первый тизер аниме «Подземелье вкусностей» от студии Trigger

    Kadokawa представила первый тизер-трейлер аниме сериала «Подземелье вкусностей» (или Dungeon Meshi в оригинале) по мотивам одноименной манги Рёко Куи.

    Режиссером выступает Ёсихиро Миядзима (полнометражка SSSS.Dynazenon). Сценарием занимается Кимико Уэно («Кэрол и Тьюсдей»). А за дизайн персонажей отвечает Наоки Такеда («Совершенно новый зверь»). Музыку пишет композитор Xenoblade Chronicles и Chrono Trigger Ясунори Мицуда.

    По сюжету герои отправляются в подземелье, чтобы спасти своего друга, но есть проблема: денег на провизию нет. Поэтому они решают готовить еду… из убитых ими монстров.

    Премьера состоится в январе 2024 года.

    Трейлер

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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