Первый тизер аниме «Подземелье вкусностей» от студии Trigger

Kadokawa представила первый тизер-трейлер аниме сериала «Подземелье вкусностей» (или Dungeon Meshi в оригинале) по мотивам одноименной манги Рёко Куи.

Режиссером выступает Ёсихиро Миядзима (полнометражка SSSS.Dynazenon). Сценарием занимается Кимико Уэно («Кэрол и Тьюсдей»). А за дизайн персонажей отвечает Наоки Такеда («Совершенно новый зверь»). Музыку пишет композитор Xenoblade Chronicles и Chrono Trigger Ясунори Мицуда.

По сюжету герои отправляются в подземелье, чтобы спасти своего друга, но есть проблема: денег на провизию нет. Поэтому они решают готовить еду… из убитых ими монстров.

Премьера состоится в январе 2024 года.

Трейлер

Постер