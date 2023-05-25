Первый тизер аниме «Подземелье вкусностей» от студии Trigger

Kadokawa представила первый тизер-трейлер аниме сериала «Подземелье вкусностей» (или Dungeon Meshi в оригинале) по мотивам одноименной манги Рёко Куи.
Режиссером выступает Ёсихиро Миядзима (полнометражка SSSS.Dynazenon). Сценарием занимается Кимико Уэно («Кэрол и Тьюсдей»). А за дизайн персонажей отвечает Наоки Такеда («Совершенно новый зверь»). Музыку пишет композитор Xenoblade Chronicles и Chrono Trigger Ясунори Мицуда.
По сюжету герои отправляются в подземелье, чтобы спасти своего друга, но есть проблема: денег на провизию нет. Поэтому они решают готовить еду… из убитых ими монстров.
Премьера состоится в январе 2024 года.
Трейлер
Постер
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.