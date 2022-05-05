Первый тизер-трейлер игры от режиссера «Района №9» Нила Бломкампа

Студия Gunzilla Games представила дебютный тизер-трейлер королевской битвы с видом от третьего лица Off The Grid, к которой приложил руку режиссер «Района №9» Нил Бломкамп.

Действие шутера развернется в антиутопическом будущем. Причем разработчики делают большую ставку на нарративную составляющую.

Проект поддерживает до 150 пользователей на одной карте. В игре также будут PvE-миссии с участием других игроков. И принятые по ходу их прохождения решения будут влиять на геймплей каждого.

Кроме того, авторы пообещали, что игроки смогут крафтить и обмениваться друг с другом предметами.

Релиз состоится в 2023 году.