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    Новости

    Первый тизер-трейлер игры от режиссера «Района №9» Нила Бломкампа

    5 мая 2022
    05.05.2022
    638
    0 минут на чтение
    Первый тизер-трейлер игры от режиссера «Района №9» Нила Бломкампа

    Студия Gunzilla Games представила дебютный тизер-трейлер королевской битвы с видом от третьего лица Off The Grid, к которой приложил руку режиссер «Района №9» Нил Бломкамп.

    Действие шутера развернется в антиутопическом будущем. Причем разработчики делают большую ставку на нарративную составляющую.

    Проект поддерживает до 150 пользователей на одной карте. В игре также будут PvE-миссии с участием других игроков. И принятые по ходу их прохождения решения будут влиять на геймплей каждого.

    Кроме того, авторы пообещали, что игроки смогут крафтить и обмениваться друг с другом предметами.

    Релиз состоится в 2023 году.

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