Первый тизер-трейлер игры от режиссера «Района №9» Нила Бломкампа

Студия Gunzilla Games представила дебютный тизер-трейлер королевской битвы с видом от третьего лица Off The Grid, к которой приложил руку режиссер «Района №9» Нил Бломкамп.
Действие шутера развернется в антиутопическом будущем. Причем разработчики делают большую ставку на нарративную составляющую.
Проект поддерживает до 150 пользователей на одной карте. В игре также будут PvE-миссии с участием других игроков. И принятые по ходу их прохождения решения будут влиять на геймплей каждого.
Кроме того, авторы пообещали, что игроки смогут крафтить и обмениваться друг с другом предметами.
Релиз состоится в 2023 году.
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