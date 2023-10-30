Первый трейлер полнометражки «Семья шпиона — Код: Белый»

Wit Studio и CloverWorks опубликовали первый трейлер полнометражного фильма «Семья шпиона — Код: Белый».
Это будет новая история от мангаки Тацуи Эндо, которой не было в первоисточнике. По сюжету Лойд решает помочь Ане выиграть кулинарное соревнование в Академии Эдем, приготовив любимое блюдо директора. Для этого семья отправляет на родину этого блюда, где случайно запускают цепочку событий, которые ставят под угрозу мир во всем мире.
В режиссерском кресле вновь Такахаси Катагири, работавший над первым сезоном оригинального сериала и аниме «Виви: Песнь флюоритового глаза».
Премьера состоится 22 декабря.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.