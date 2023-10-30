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    Первый трейлер полнометражки «Семья шпиона — Код: Белый»

    30 октября 2023
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    30.10.2023
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    Первый трей

    Wit Studio и CloverWorks опубликовали первый трейлер полнометражного фильма «Семья шпиона — Код: Белый».

    Это будет новая история от мангаки Тацуи Эндо, которой не было в первоисточнике. По сюжету Лойд решает помочь Ане выиграть кулинарное соревнование в Академии Эдем, приготовив любимое блюдо директора. Для этого семья отправляет на родину этого блюда, где случайно запускают цепочку событий, которые ставят под угрозу мир во всем мире.

    В режиссерском кресле вновь Такахаси Катагири, работавший над первым сезоном оригинального сериала и аниме «Виви: Песнь флюоритового глаза».

    Премьера состоится 22 декабря.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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