Первый трейлер полнометражки «Семья шпиона — Код: Белый»

Wit Studio и CloverWorks опубликовали первый трейлер полнометражного фильма «Семья шпиона — Код: Белый».

Это будет новая история от мангаки Тацуи Эндо, которой не было в первоисточнике. По сюжету Лойд решает помочь Ане выиграть кулинарное соревнование в Академии Эдем, приготовив любимое блюдо директора. Для этого семья отправляет на родину этого блюда, где случайно запускают цепочку событий, которые ставят под угрозу мир во всем мире.

В режиссерском кресле вновь Такахаси Катагири, работавший над первым сезоном оригинального сериала и аниме «Виви: Песнь флюоритового глаза».

Премьера состоится 22 декабря.