Пилотная серия от Кантемира Балагова не войдёт в сериал по The Last of Us

Кантемир Балагов рассказал, что больше не связан с пилотом сериала по The Last of Us. В социальных сетях он подтвердил, что покинул проект шоураннера Крэйга Мазина больше года назад из-за творческих разногласий.

Об окончании съёмок пилота сообщили 31 августа 2021 года. Что будет с отснятым материалом, пока не сообщается. Оператор Ксения Середа, работавшая с Балаговым, продолжила работу в проекте. Согласно IMDB, она снимала 1-й, 2-й, 3-й и 8-й эпизоды сериала.

Над сценарием работает шоураннер «Чернобыля» Крэйг Мазин вместе с творческим директором Naughty Dog Нилом Дракманном. Главные роли в сериале исполнят Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»).

Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов. Сериал должен выйти в 2023 году.