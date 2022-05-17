Pixar снимет мультфильм про элементалей, которые пытаются ужиться друг с другом

Студия Pixar объявила, что работает над новым мультфильмом под названием «Элементаль» (в оригинале Elemental), а также показала его первый концепт-арт.

Картина расскажет о городе, в котором вместе живут существа, олицетворяющие разные стихии: огонь, воду, землю и воздух. А в центре внимания будут «вспыльчивая молодая девушка и плывущий по течению парень», которые обнаружили, как много у них общего, несмотря на все различия.

Режиссером выступает Питер Сон, снявший «Хорошего динозавра» и приложивший руку к созданию «Рататуя».

Сам мультфильм отчасти вдохновлен детством постановщика, в котором он со своей семьей переехал из Кореи в Нью-Йорк и очутился в «большой салатнице культур, языков и симпатичных небольших кварталов».

Когда выйдет «Элементаль», неизвестно.