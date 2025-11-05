КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Невероятно красивые готические фильмы
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства

Докуфикшн: научно-популярные фильмы, снятые как реальные
Артхаус и философия: 10 фантастических фильмов великих режиссёров
По мультсериалу «Киберслав» делают приключенческую ролевую игру

Дмитрий Кинский
5 ноября 13:26
346
1 минута на чтение
Издатель Game Art Pioneers («Зайчик») и «Плюс Студия» анонсировали игру по мотивам «Киберслава» с подзаголовком «Затмение».
Компании работают над проектом вместе с авторами оригинала из Evil Pirate Studio.
На этот раз княжескому охотнику за нечистью предстоит найти злодея, укравшего святыню города Китежа — технологию, которая позволила создавать высокотехнологичные импланты.
Это будет линейная экшен-RPG, в которой принятые решения приведут к разным концовкам. Игроки предстоит рубить орды монстров, решать головоломки и выполнять поручения местных жителей.
Релиз состоится в 2027 году на консолях и ПК.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

