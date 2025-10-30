Все победители литературного конкурса «Проект особого значения» — для фантастов, пишущих о прогрессе

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Дмитрий Кинский
30 октября 20:30
153
1 минута на чтение
«Литрес» и инженерный холдинг АО «ЗАСЛОН» подвели итоги долгожданного четвертого литературного сезона конкурса «Проект особого значения» в жанре научной фантастики. Этот конкурс объединяет авторов-фантастов, пишущих о высоких технологиях и перспективах научно-технического прогресса в нашей стране. Награждение победителей прошло в Санкт-Петербурге на грандиозной церемонии с музыкантами и особыми гостями.
Общий призовой фонд конкурса в 2025 году составил 2,5 миллиона рублей. Авторов наградили в трех основных номинациях:
  • «Малая проза» — рассказ «Последняя командировка» автора Анны Мезенцевой;
  • «Крупная проза» — роман «Двойной заслон» автора Александры Ланиной;
  • «Фантастический сценарий» — произведение «Псаммит. Наследие первых планет» автора Сони Кирш.
Также была номинация для начинающих авторов «Первый рассказ в Литрес», в которой победил Данила Боос с рассказом «Аника».
Среди чтецов наградили Игоря Гмызу, Алексея Ляпунова, Алексея Файзуллина, Анастасию Маликову, Галину Нечаеву, Григория Метелицу, Ольгу Татаринову, Олю Федорищеву, Сергея Кулешова, Синюю Краску и Татьяну Завроцкую.
Из художников-иллюстраторов победили Евгений Бакал, Айко Атами, Антон Труханов, Эльмира Султангулова, Валерий Герасимов, Ольга Кравцова, Павел Иевлев и Василий Погоня.
Победителем специальной номинации АО «ЗАСЛОН» стала автор «Черного города» Влада Ольховская.
«Проект особого значения» стартовал в 2022 году. В 2025-м количество участников превысило 1700 человек, среди которых 1353 автора и 368 чтецов из России и других стран. Его цель - творчески осмыслить состояние отечественной науки и промышленности, объединить её работников и авторов, способных талантливо рассказать о героях своего времени.

Что интересно, самым популярным жанром на этот раз стала космическая фантастика (26% работ), следом за ней идет фантастический детектив (17%), а замыкает тройку лидеров киберпанк (14%).
Реклама. ООО «ЛитРес» ИНН 7719571260 Erid: 2W5zFJradhA

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

