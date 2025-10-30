Все победители литературного конкурса «Проект особого значения» — для фантастов, пишущих о прогрессе

«Проект особого значения» стартовал в 2022 году. В 2025-м количество участников превысило 1700 человек, среди которых 1353 автора и 368 чтецов из России и других стран. Его цель - творчески осмыслить состояние отечественной науки и промышленности, объединить её работников и авторов, способных талантливо рассказать о героях своего времени.



