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    Подкаст: Star Wars, Терри Пратчетт, «Крайний космос» и Warhammer 40,000

    1 мая 2023
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    01.05.2023
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    1 минута на чтение
    Подкаст: Star Wars, Терри Пратчетт, «Крайний космос» и Warhammer 40,000

    Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск «Фантастических новостей» — большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики».

    Конец апреля получился богатым на события:

    • Star Wars Jedi Survivor оказалась полнейшей катастрофой! Что случилось и так ли всё страшно на самом деле?
    • О чем будет третий сезон «Вампиров средней полосы»? Осторожно: спойлеры!
    • Мультсериал «Крайний космос» получит продолжение! Но всё не так просто.

    У микрофона Никита Волкович — приятного прослушивания! А в конце не пропустите традиционную рекомендацию, которую на этот раз записала Елена Щетинина. И речь пойдёт о романе ужасов Питера Страуба «Коко».

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Дайджест материалов за неделю

    Можно как следует рассмотреть компоненты «Космических городов», карты перезапущенного «Берсерка», «Книгу сыщика» для Зова Ктулху и ещё несколько свежих коробочек. 

    1. Обязательно пройдите на нашем сайте тест от Антона Первушина — наш постоянный автор и популяризатор науки провёл «Звёздный диктант “Поехали”» и предложил ответить на десять вопросов об исследовании космоса в формате викторины. Так что проверяйте свои знания!
    2. Почитайте большой обзор третьего сезона «Мандалорца», в котором судьбу знаменитых воителей-радикалов сравнивают с историей евреев. Кажется немного абсурдным, но Илья Глазков приметил достаточно деталей, чтобы игнорировать эту аллюзию.
    3. А ещё Алексей Ионов много говорит о грядущем «Рыцаре Семи королевств» — сериале по вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. Это экранизация одноимённого цикла повестей, которую запустили в работу. Каковы шансы, что она в итоге увидит свет? Каковы шансы, что Мартин допишет повести? Кто знает.
    4. Галина Бельтюкова представила рецензию на роман Девин Мэдсон «Мы обнимем смерть» — второй части «Трилогии мести» в жанре интриганского ориентального фэнтези. В мастерстве закручивать сюжет и раскрывать характеры персонажей Мэдсон не уступает Джо Аберкромби и Джорджу Мартину, но сверху также предлагает очень фэнтезийно-азиатский сеттинг.
    5. Не забудьте заглянуть в блог издательства fanzon: к 75-летию Терри Пратчетта наши друзья собрали 10 необычных фактов из жизни писателя. Вы, например, знали, Пратчетт самостоятельно выковал себе меч?
    6. И вдобавок к 75-летию Терри Пратчетта, пусть и запоздало, но мы отметили 90-летие Бориса Стругацкого очередным выпуском Фантастического подкаста. У микрофона вспоминали творчество Братьев Стругацких, раскрывали идеи книг и опровергали популярные мифы Роман Файницкий, Василий Владимирский и Даниил Ряснянский.

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    Фантастический подкаст
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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