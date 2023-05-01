Подкаст: Star Wars, Терри Пратчетт, «Крайний космос» и Warhammer 40,000

Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск «Фантастических новостей» — большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики».
Конец апреля получился богатым на события:
- Star Wars Jedi Survivor оказалась полнейшей катастрофой! Что случилось и так ли всё страшно на самом деле?
- О чем будет третий сезон «Вампиров средней полосы»? Осторожно: спойлеры!
- Мультсериал «Крайний космос» получит продолжение! Но всё не так просто.
У микрофона Никита Волкович — приятного прослушивания! А в конце не пропустите традиционную рекомендацию, которую на этот раз записала Елена Щетинина. И речь пойдёт о романе ужасов Питера Страуба «Коко».
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Дайджест материалов за неделю
Можно как следует рассмотреть компоненты «Космических городов», карты перезапущенного «Берсерка», «Книгу сыщика» для Зова Ктулху и ещё несколько свежих коробочек.
- Обязательно пройдите на нашем сайте тест от Антона Первушина — наш постоянный автор и популяризатор науки провёл «Звёздный диктант “Поехали”» и предложил ответить на десять вопросов об исследовании космоса в формате викторины. Так что проверяйте свои знания!
- Почитайте большой обзор третьего сезона «Мандалорца», в котором судьбу знаменитых воителей-радикалов сравнивают с историей евреев. Кажется немного абсурдным, но Илья Глазков приметил достаточно деталей, чтобы игнорировать эту аллюзию.
- А ещё Алексей Ионов много говорит о грядущем «Рыцаре Семи королевств» — сериале по вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. Это экранизация одноимённого цикла повестей, которую запустили в работу. Каковы шансы, что она в итоге увидит свет? Каковы шансы, что Мартин допишет повести? Кто знает.
- Галина Бельтюкова представила рецензию на роман Девин Мэдсон «Мы обнимем смерть» — второй части «Трилогии мести» в жанре интриганского ориентального фэнтези. В мастерстве закручивать сюжет и раскрывать характеры персонажей Мэдсон не уступает Джо Аберкромби и Джорджу Мартину, но сверху также предлагает очень фэнтезийно-азиатский сеттинг.
- Не забудьте заглянуть в блог издательства fanzon: к 75-летию Терри Пратчетта наши друзья собрали 10 необычных фактов из жизни писателя. Вы, например, знали, Пратчетт самостоятельно выковал себе меч?
- И вдобавок к 75-летию Терри Пратчетта, пусть и запоздало, но мы отметили 90-летие Бориса Стругацкого очередным выпуском Фантастического подкаста. У микрофона вспоминали творчество Братьев Стругацких, раскрывали идеи книг и опровергали популярные мифы Роман Файницкий, Василий Владимирский и Даниил Ряснянский.
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