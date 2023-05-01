Подкаст: Star Wars, Терри Пратчетт, «Крайний космос» и Warhammer 40,000

Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск «Фантастических новостей» — большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики».

Конец апреля получился богатым на события:

Star Wars Jedi Survivor оказалась полнейшей катастрофой! Что случилось и так ли всё страшно на самом деле?

О чем будет третий сезон «Вампиров средней полосы»? Осторожно: спойлеры!

Мультсериал «Крайний космос» получит продолжение! Но всё не так просто.

У микрофона Никита Волкович — приятного прослушивания! А в конце не пропустите традиционную рекомендацию, которую на этот раз записала Елена Щетинина. И речь пойдёт о романе ужасов Питера Страуба «Коко».

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

Дайджест материалов за неделю

Можно как следует рассмотреть компоненты «Космических городов», карты перезапущенного «Берсерка», «Книгу сыщика» для Зова Ктулху и ещё несколько свежих коробочек.

Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)