Похоже, по Far Cry снимают сериал. Но это пока секрет!

Судя по этой новости, шоураннером должен стать Ной Хоули («Легион», «Чужой: Земля»), а сопродюсером и одним из актёров будет Роб Макэлхенни, создатель и звезда сериала «Мистический квест». Каждый сезон будет рассказывать отдельную историю про новых героев и новое место из вселенной Far Cry.

Это сотрудничество — прямо-таки неприличная роскошь. Far Cry — это психологические виражи, где не стесняются показывать самые тёмные и абсурдные стороны человечество. Это отлично сочетается с дерзким и бесстрашным стилем повествования на FX.