Похоже, по Far Cry снимают сериал. Но это пока секрет!

Студия Ubisoft договорилась с каналом FX о создании телесериала-антологии по играм серии Far Cry. Об этом стало известно случайно — официальный анонс вышел раньше времени, и на сайте Ubisoft его удалили. Но недостаточно оперативно — новость успела разойтись по интернету.
Судя по этой новости, шоураннером должен стать Ной Хоули («Легион», «Чужой: Земля»), а сопродюсером и одним из актёров будет Роб Макэлхенни, создатель и звезда сериала «Мистический квест». Каждый сезон будет рассказывать отдельную историю про новых героев и новое место из вселенной Far Cry.
Маргарет Бойкин
руководитель по контенту Ubisoft Film & Television
Это сотрудничество — прямо-таки неприличная роскошь. Far Cry — это психологические виражи, где не стесняются показывать самые тёмные и абсурдные стороны человечество. Это отлично сочетается с дерзким и бесстрашным стилем повествования на FX.
Напомним, эта серия игр посвящена приключениям в экзотических уголках современного мира, при этом главные герои в большинстве игр разные. У Far Cry уже была киноэкранизация — но её снял печально известный Уве Болл, и мы предпочитаем о ней лишний раз не вспоминать.
