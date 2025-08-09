КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новости

Похоже, по Far Cry снимают сериал. Но это пока секрет!

Кот-император
9 августа 13:04
73
1 минута на чтение
Студия Ubisoft договорилась с каналом FX о создании телесериала-антологии по играм серии Far Cry. Об этом стало известно случайно — официальный анонс вышел раньше времени, и на сайте Ubisoft его удалили. Но недостаточно оперативно — новость успела разойтись по интернету.
Судя по этой новости, шоураннером должен стать Ной Хоули («Легион», «Чужой: Земля»), а сопродюсером и одним из актёров будет Роб Макэлхенни, создатель и звезда сериала «Мистический квест». Каждый сезон будет рассказывать отдельную историю про новых героев и новое место из вселенной Far Cry.
Маргарет Бойкин
руководитель по контенту Ubisoft Film & Television
Это сотрудничество — прямо-таки неприличная роскошь. Far Cry — это психологические виражи, где не стесняются показывать самые тёмные и абсурдные стороны человечество. Это отлично сочетается с дерзким и бесстрашным стилем повествования на FX.
Напомним, эта серия игр посвящена приключениям в экзотических уголках современного мира, при этом главные герои в большинстве игр разные. У Far Cry уже была киноэкранизация — но её снял печально известный Уве Болл, и мы предпочитаем о ней лишний раз не вспоминать.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

