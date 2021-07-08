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    Новости

    Похоже, скоро Cyberpunk 2077 получит крупнейшее обновление

    8 июля 2021
    08.07.2021
    144
    0 минут на чтение
    Похоже, скоро Cyberpunk 2077 получит крупнейшее обновление

    Пользователи сети обратили внимание, что в Instagram появилась реклама «самого крупного обновления» для Cyberpunk 2077.

    А блогер Тайлер Маквикер заметил, что CD Projekt RED сейчас тестирует разные версии игры в Steam, так что, возможно, разработчики представят новый патч совсем скоро.

    В рекламе отмечается, что за обновлением последует еще больше патчей. Похоже, речь идет об обещанных бесплатных дополнениях.

    Есть вероятность, что анонс состоится в рамках WitcherCon, но тематика ивента не совсем подходящая.

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    Официального заявления пока не было.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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