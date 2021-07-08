Похоже, скоро Cyberpunk 2077 получит крупнейшее обновление

Пользователи сети обратили внимание, что в Instagram появилась реклама «самого крупного обновления» для Cyberpunk 2077.
А блогер Тайлер Маквикер заметил, что CD Projekt RED сейчас тестирует разные версии игры в Steam, так что, возможно, разработчики представят новый патч совсем скоро.
В рекламе отмечается, что за обновлением последует еще больше патчей. Похоже, речь идет об обещанных бесплатных дополнениях.
Есть вероятность, что анонс состоится в рамках WitcherCon, но тематика ивента не совсем подходящая.
Cyberpunk 2077 marketing campaign has started pic.twitter.com/o4jZLoJfuM
— Gaming Updates and Countdowns I Free 🇵🇸 (@Onion00048) July 7, 2021
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Из-за провала Cyberpunk 2077, конечно.
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Официального заявления пока не было.
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