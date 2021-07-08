Похоже, скоро Cyberpunk 2077 получит крупнейшее обновление

Пользователи сети обратили внимание, что в Instagram появилась реклама «самого крупного обновления» для Cyberpunk 2077.

А блогер Тайлер Маквикер заметил, что CD Projekt RED сейчас тестирует разные версии игры в Steam, так что, возможно, разработчики представят новый патч совсем скоро.

В рекламе отмечается, что за обновлением последует еще больше патчей. Похоже, речь идет об обещанных бесплатных дополнениях.

Есть вероятность, что анонс состоится в рамках WitcherCon, но тематика ивента не совсем подходящая.