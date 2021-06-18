Полная Baldur’s Gate 3 выйдет не раньше 2022 года

Глава Larian Studios Свен Винке в интервью GameSpot рассказал, что полноценный релиз Baldur’s Gate 3 состоится как минимум в 2022 году.

По его словам, проект заслуживает того, чтобы потратить на его разработку много времени.

Мы очень стараемся, чтобы завершить игру в следующем году. Однако она точно не выйдет в этом году.

Также руководитель студии предупредил, что в грядущем обновлении для игры фактически не будет нового контента. Основной упор авторы сделали на многочисленных изменениях, которые они внесли на основе отзывов фанатов.

Напомним, Baldur’s Gate 3 вышла в раннем доступе в октябре 2020 года. У RPG 88% очень положительных оценок в Steam.