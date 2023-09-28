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    Новости

    Посмотрите тизер «Отеля Хазбин». Мультсериал уже продлили на второй сезон!

    28 сентября 2023
    Фото аватара
    28.09.2023
    317
    0 минут на чтение
    Посмотрите тизер «Отеля Хазбин». Мультсериал уже продлили на второй сезон!

    Студия A24 показала тизер-трейлер первого сезона взрослого анимационного сериала «Отель Хазбин» (или Hazbin Hotel в оригинале).

    Вместе с этим стала известна его примерная дата выхода — январь 2024 года. Кроме того, шоу сразу же продлили на второй сезон!

    По сюжету принцесса Чарли Морнингстар хочет решить проблему перенаселения в Аду и открывает отель, в котором грешники смогут искупить свои грехи и попасть в Рай.

    Это проект художницы и аниматора Вивьен Медрано, которая еще в 2019 году опубликовала пилот «Отеля Хазбин», а после переключилась на его полноценный спин-офф «Адский босс».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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