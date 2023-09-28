Посмотрите тизер «Отеля Хазбин». Мультсериал уже продлили на второй сезон!

Студия A24 показала тизер-трейлер первого сезона взрослого анимационного сериала «Отель Хазбин» (или Hazbin Hotel в оригинале).

Вместе с этим стала известна его примерная дата выхода — январь 2024 года. Кроме того, шоу сразу же продлили на второй сезон!

По сюжету принцесса Чарли Морнингстар хочет решить проблему перенаселения в Аду и открывает отель, в котором грешники смогут искупить свои грехи и попасть в Рай.

Это проект художницы и аниматора Вивьен Медрано, которая еще в 2019 году опубликовала пилот «Отеля Хазбин», а после переключилась на его полноценный спин-офф «Адский босс».