Призраки, пираты и побег из тюрьмы в трейлере второго сезона мультсериала по Cuphead

Netflix показал трейлер второго сезона мультсериала «Шоу Чашека!», основанного на игре Cuphead.
В новых сериях Чашек и его брат Кружек встретят свою подругу Мисс Чашу и снова отправятся в опасные приключения. Героям предстоит выбраться из тюрьмы, пережить встречу с пиратами и столкнуться со множеством врагов, которые знакомы зрителям по оригинальной игре — например, с русалкой Калой Марией, капитаном Соляной бородой и баронессой фон Бон Бон. Чашека и Кружека также продолжает преследовать Дьявол с целой бандой демонов.
Мультсериал возвращается 19 августа.
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Данил Ряснянский | 21.02.2022
Попытка удружить всем категориям зрителей удалась, но лишь отчасти.
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