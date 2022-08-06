Призраки, пираты и побег из тюрьмы в трейлере второго сезона мультсериала по Cuphead

Netflix показал трейлер второго сезона мультсериала «Шоу Чашека!», основанного на игре Cuphead.

В новых сериях Чашек и его брат Кружек встретят свою подругу Мисс Чашу и снова отправятся в опасные приключения. Героям предстоит выбраться из тюрьмы, пережить встречу с пиратами и столкнуться со множеством врагов, которые знакомы зрителям по оригинальной игре — например, с русалкой Калой Марией, капитаном Соляной бородой и баронессой фон Бон Бон. Чашека и Кружека также продолжает преследовать Дьявол с целой бандой демонов.

Мультсериал возвращается 19 августа.