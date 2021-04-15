Продюсер Diablo II назвал Resurrected «бездушным корпоративным ремастером»

Марк Керн, работавший над оригинальной Diablo II, высказал в твиттере недовольство появившейся цензурой в ремастере игры с подзаголовком Resurrected.

Это смешно. Diablo II всегда была взрослой, провокационной, мрачной и немного сексуализированной, что оправдывалось сеттингом темного фэнтези. Изменить это — все равно, что создать новую игру.

В частности, он остался недоволен изменениями в образе Амазонки, который стал менее откровенным.

Мы боролись за то, чтобы сохранить ее образ таким, потому что даже тогда нас пытались переубедить. Грустно видеть, как то, что мы отстаивали, удаляют в бездушном корпоративном ремастере.

По его словам, это было сознательное, с трудом завоеванное творческое решение — сделать игру для взрослых, не сглаживая острые углы.

Но, в конце концов, появилось место для настоящих мрачных фэнтезийных игр, которые создатели AAA-проектов больше не будут делать. Я с нетерпением жду инди, которые примут эстафету.

В заключение Марк порекомендовал игрокам проходить мимо Blizzard и бесконечных ААА-ремейков.

Скоро мы тоже поделился нашими впечатлениями от Diablo II: Resurrected.