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    Новости

    Продюсер Diablo II назвал Resurrected «бездушным корпоративным ремастером»

    15 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    15.04.2021
    1595
    0 минут на чтение
    Продюсер Diablo II назвал Resurrected бездушным корпоративным ремастером

    Марк Керн, работавший над оригинальной Diablo II, высказал в твиттере недовольство появившейся цензурой в ремастере игры с подзаголовком Resurrected.

    Это смешно. Diablo II всегда была взрослой, провокационной, мрачной и немного сексуализированной, что оправдывалось сеттингом темного фэнтези. Изменить это — все равно, что создать новую игру.

    В частности, он остался недоволен изменениями в образе Амазонки, который стал менее откровенным.

    Мы боролись за то, чтобы сохранить ее образ таким, потому что даже тогда нас пытались переубедить. Грустно видеть, как то, что мы отстаивали, удаляют в бездушном корпоративном ремастере.

    По его словам, это было сознательное, с трудом завоеванное творческое решение — сделать игру для взрослых, не сглаживая острые углы.

    Но, в конце концов, появилось место для настоящих мрачных фэнтезийных игр, которые создатели AAA-проектов больше не будут делать. Я с нетерпением жду инди, которые примут эстафету.

    В заключение Марк порекомендовал игрокам проходить мимо Blizzard и бесконечных ААА-ремейков.

    Скоро мы тоже поделился нашими впечатлениями от Diablo II: Resurrected. 

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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