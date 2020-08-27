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    Новости

    Распутин задержится: «King’s Man: Начало» отложили до 2021 года

    27 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    27.08.2020
    1114
    0 минут на чтение
    Распутин задержится: «King's Man: Начало» отложили до 2021 года

    Disney после некоторого молчания отложила «King’s Man: Начало» до 26 февраля 2021 года. Ранее премьера была намечена на 18 сентября 2020-го.

    Причина все та же: пандемия коронавируса — в США с этим сейчас дела совсем плохи. Так, каждый день в стране выявляют около 43 тысяч зараженных.

    Решение кинокомпании трудно назвать неожиданным, поскольку до сегодняшнего дня она фактически не занималась рекламой фильма, не считая нескольких трейлеров.

    Тем не менее в ближайшее время Disney все-таки выпустит несколько крупных фильмов, среди которых «Новые мутанты» и «Мулан». Однако последняя лента во многих странах выйдет в стриминговом сервисе, минуя кинотеатры.

    Для «King’s Man: Начало» это не первый перенос. Изначально картина должна была выйти в ноябре 2019 года.

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     Дмитрий Кинский |  22.06.2020

    Фильм выйдет 17 сентября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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