Распутин задержится: «King’s Man: Начало» отложили до 2021 года

Disney после некоторого молчания отложила «King’s Man: Начало» до 26 февраля 2021 года. Ранее премьера была намечена на 18 сентября 2020-го.
Причина все та же: пандемия коронавируса — в США с этим сейчас дела совсем плохи. Так, каждый день в стране выявляют около 43 тысяч зараженных.
Решение кинокомпании трудно назвать неожиданным, поскольку до сегодняшнего дня она фактически не занималась рекламой фильма, не считая нескольких трейлеров.
Тем не менее в ближайшее время Disney все-таки выпустит несколько крупных фильмов, среди которых «Новые мутанты» и «Мулан». Однако последняя лента во многих странах выйдет в стриминговом сервисе, минуя кинотеатры.
Для «King’s Man: Начало» это не первый перенос. Изначально картина должна была выйти в ноябре 2019 года.
Читайте также
«Пора подлить масло в огонь революции» — трейлер «King’s Man: Начало»
Фильм выйдет 17 сентября.
-
Новости фантастики
Смотрим церемонию открытия gamescom 2020
На CrowdRepublic стартовал предзаказ «Midgard. Книга Героев» — сеттинга для Dungeons & Dragons
Раздача: в EGS можно бесплатно забрать Hitman и Shadowrun Collection
Gotham Knights не будет игрой-сервисом — и другие подробности
Netflix заказал сериал по Resident Evil — про детей Альберта Вескера
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.