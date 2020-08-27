Распутин задержится: «King’s Man: Начало» отложили до 2021 года

Disney после некоторого молчания отложила «King’s Man: Начало» до 26 февраля 2021 года. Ранее премьера была намечена на 18 сентября 2020-го.

Причина все та же: пандемия коронавируса — в США с этим сейчас дела совсем плохи. Так, каждый день в стране выявляют около 43 тысяч зараженных.

Решение кинокомпании трудно назвать неожиданным, поскольку до сегодняшнего дня она фактически не занималась рекламой фильма, не считая нескольких трейлеров.

Тем не менее в ближайшее время Disney все-таки выпустит несколько крупных фильмов, среди которых «Новые мутанты» и «Мулан». Однако последняя лента во многих странах выйдет в стриминговом сервисе, минуя кинотеатры.

Для «King’s Man: Начало» это не первый перенос. Изначально картина должна была выйти в ноябре 2019 года.