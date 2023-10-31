Инсайдер: Resident Evil 9 станет финалом трилогии и началом новой главы

Инсайдер Dusk Golem со ссылкой на свои источники рассказал, что девятая часть Resident Evil будет самой крупнобюджетной игрой во франшизе.
Кроме того, это проект с самым продолжительным временем разработки. Ее запустили в производство еще в 2018 году.
Блогер уточнил, что RE9 вряд ли будет прямым сиквелом RE8, но оба тайтла будут связаны друг с другом.
Capcom рассматривает новую Resident Evil как одновременно завершение трилогии и начало новой главы.
Девятая часть RE выпустят не раньше 2025 года.
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