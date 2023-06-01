Режиссер «Гамильтона» снимет фильм по «Моане»

Режиссер бродвейского мюзикла «Гамильтон» Томас Кейл выступит режиссером лайв-экшен адаптации «Моаны».

Джаред Буш, работавший над оригинальным мультфильмом, написал сценарий для ремейка вместе с Дэной Леду Миллер.

Роль грандиозного полубога ветра и моря Мауи исполнит Дуэйн «Скала» Джонсон, который озвучил того же персонажа в мультфильме.

Напомним, по сюжету дочь одного из племен в Тихом океане Моана отправляется в путешествие, чтобы найти магический артефакт, предотвратить катастрофу и стать вождем. По пути героиня освобождает из заточения Мауи и попадает в плен к чудовищному крабу.