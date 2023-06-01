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    Режиссер «Гамильтона» снимет фильм по «Моане»

    1 июня 2023
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    01.06.2023
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    Режиссер «Гамильтона» снимет фильм по «Моане»

    Режиссер бродвейского мюзикла «Гамильтон» Томас Кейл выступит режиссером лайв-экшен адаптации «Моаны».

    Джаред Буш, работавший над оригинальным мультфильмом, написал сценарий для ремейка вместе с Дэной Леду Миллер.

    Роль грандиозного полубога ветра и моря Мауи исполнит Дуэйн «Скала» Джонсон, который озвучил того же персонажа в мультфильме.

    Напомним, по сюжету дочь одного из племен в Тихом океане Моана отправляется в путешествие, чтобы найти магический артефакт, предотвратить катастрофу и стать вождем. По пути героиня освобождает из заточения Мауи и попадает в плен к чудовищному крабу.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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