СМИ: режиссер «Маленьких женщин» снимет первые два фильма по «Хроникам Нарнии» от Netflix

Портал What’s on Netflix рассказал, что Netflix запустил в производство сразу два фильма по «Хроникам Нарнии». Эту информацию в своем Discord-канале также подтвердил инсайдер Дэниел Рихтман.
Вместе с этим стало известно, что режиссерское кресло заняла Грета Гервиг, снявшая «Маленьких женщин», «Леди Берд» и «Барби».
Напомним, Netflix приобрел права на создание фильмов и сериалов во вселенной «Хроник Нарнии» еще в 2018 году. А год спустя стриминговый сервис нанял Мэтью Олриха (соавтор «Тайны Коко») в качестве творческого архитектора франшизы.
С тех пор никаких новостей об этом не было.
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