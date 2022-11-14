СМИ: режиссер «Маленьких женщин» снимет первые два фильма по «Хроникам Нарнии» от Netflix

Портал What’s on Netflix рассказал, что Netflix запустил в производство сразу два фильма по «Хроникам Нарнии». Эту информацию в своем Discord-канале также подтвердил инсайдер Дэниел Рихтман.

Вместе с этим стало известно, что режиссерское кресло заняла Грета Гервиг, снявшая «Маленьких женщин», «Леди Берд» и «Барби».

Напомним, Netflix приобрел права на создание фильмов и сериалов во вселенной «Хроник Нарнии» еще в 2018 году. А год спустя стриминговый сервис нанял Мэтью Олриха (соавтор «Тайны Коко») в качестве творческого архитектора франшизы.

С тех пор никаких новостей об этом не было.