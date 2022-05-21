Режиссёр «Ворона» возвращается с готическим хоррором «Сестра Тьма»

Режиссёр фильмов «Ворон», «Боги Египта» и «Я, робот» Алекс Пройас готовит новую ленту под названием «Сестра Тьма». Это будет готический хоррор о женском персонаже в духе упомянутого «Ворона», и задуман он как возвращение режиссёра к его инди-корням.

Действие «Сестры Тьмы» разворачивается в Великобритании в 1930-х годах, в которой женщины подвергаются серьёзной маргинализации и эксплуатации. Главная героиня — несчастная девушка Алиса, недавно вышедшая замуж. Судьба сводит Алису с её загадочным двойником по имени Айла. Последняя показывает героине скрытый сверхъестественный мир и рассказывает о готовящемся бунте против лживой аристократии.

Эта лента Пройаса вдохновлена британскими фильмами ужасов 1960-70-х годов, в частности, «Невинные» и «Легенда адского дома».

Съёмки начнутся в Австралии в конце 2022-середине 2023 года. Создавать фильм планируют с помощью полностью виртуального технического процесса, который был разработан компанией по спецэффектам Heretic Foundation.