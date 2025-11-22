Робот попал в книгу рекордов «Гиннесса», пройдя 100 километров по Китаю, и рассказал о впечатлениях

Робот на пути не останавливался для подзарядки. В него встроена система замены батарей, позволяющая работать непрерывно. По пути робот прошёл по улицам, просёлочным дорогам и автострадам. Он соблюдал правила дорожного движения как пешеход. В конце пути он оставался в хорошем состоянии, износились только резиновые подошвы.
Более того, робот даже дал небольшое интервью по прибытии! Он назвал прогулку «незабываемым впечатлением в машинной жизни
» и пожаловался, что ему «понадобится новая пара обуви
». Вероятно, эти фразы были записаны заранее. Впрочем, создатели робота утверждают
, что он способен взаимодействовать с людьми на многих языках.