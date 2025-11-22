КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером

Фильму «Троя» — 20 лет! Прошёл ли он проверку временем?
Безумный Макс: как 40 лет продолжается конец света
Робот попал в книгу рекордов «Гиннесса», пройдя 100 километров по Китаю, и рассказал о впечатлениях

Кот-император
22 ноября 11:45
173
1 минута на чтение
Китайская компания AgiBot провела испытания человекоподобного робота A2. Он прошёл пешком 106 километров 286 метров по дорогам от озера Дзиндзи в городе Сучжоу до набережной Вайтань в Шанхае. Книга рекордов «Гиннесса» зафиксировала эту прогулку как рекорд — «Самая дальняя пешая прогулка человекоподобного робота».

фото: AgiBot

Робот на пути не останавливался для подзарядки. В него встроена система замены батарей, позволяющая работать непрерывно. По пути робот прошёл по улицам, просёлочным дорогам и автострадам. Он соблюдал правила дорожного движения как пешеход. В конце пути он оставался в хорошем состоянии, износились только резиновые подошвы. Более того, робот даже дал небольшое интервью по прибытии! Он назвал прогулку «незабываемым впечатлением в машинной жизни» и пожаловался, что ему «понадобится новая пара обуви». Вероятно, эти фразы были записаны заранее. Впрочем, создатели робота утверждают, что он способен взаимодействовать с людьми на многих языках.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

