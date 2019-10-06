В марте 2018 года мы рассказывали, что над сюжетом новой «Матрицы» работает Зак Пенн — сценарист «Мстителей», «Первому игроку приготовиться» и «Людей Икс 2». Якобы тогда сообщалось, что Warner Bros. готовят картину про Морфеуса, а пригласить хотят Майкла Б. Джордана.

После официального анонса новой «Матрицы» с Киану Ривзом и Кэрри Энн-Мосс от Ланы Вачовски судьба фильма Пенна оставалась неизвестной. Однако сценарист прояснил — на самом деле студия собирается снять два фильма во вселенной:

people keep asking, so let me clarify there are two different #Matrix projects at wb. i wrote one set earlier in the timeline of the matrix universe. Lana Wachowski is directing a sequel that i did not work on, but cant wait to see. Neither of them are reboots. #notareboot — Zak Penn (@zakpenn) October 5, 2019

Поскольку люди продолжают спрашивать, я проясню. Warner Bros. работают над двумя различными фильмами по «Матрице». Я написал сценарий к одному, его действие разворачивается по хронологии раньше. Лана Вачовски ставит сиквел, над которым я не работаю, но который хочу посмотреть. Обе картины — не перезапуски!

Съёмки фильма Вачовски с Ривзом и Энн-Мосс стартуют 10 февраля 2020 года в Чикаго. За основу постановщица возьмёт сценарий, над которым работают Александр Хемон («Человек ниоткуда», «Проект „Лазарь“») и Дэвид Митчелл (автор «Облачного атласа»). Совместно с Вачовски продюсировать картину будет Грант Хилл. По данным СМИ, для этой картины ищут молодого Нео, вероятно, для флэшбеков.