В марте 2018 года мы рассказывали, что над сюжетом новой «Матрицы» работает Зак Пенн — сценарист «Мстителей», «Первому игроку приготовиться» и «Людей Икс 2». Якобы тогда сообщалось, что Warner Bros. готовят картину про Морфеуса, а пригласить хотят Майкла Б. Джордана.

После официального анонса новой «Матрицы» с Киану Ривзом и Кэрри Энн-Мосс от Ланы Вачовски судьба фильма Пенна оставалась неизвестной. Однако сценарист прояснил — на самом деле студия собирается снять два фильма во вселенной:

people keep asking, so let me clarify there are two different #Matrix projects at wb. i wrote one set earlier in the timeline of the matrix universe. Lana Wachowski is directing a sequel that i did not work on, but cant wait to see. Neither of them are reboots. #notareboot

— Zak Penn (@zakpenn) October 5, 2019