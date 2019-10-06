В марте 2018 года мы рассказывали, что над сюжетом новой «Матрицы» работает Зак Пенн — сценарист «Мстителей», «Первому игроку приготовиться» и «Людей Икс 2». Якобы тогда сообщалось, что Warner Bros. готовят картину про Морфеуса, а пригласить хотят Майкла Б. Джордана.

После официального анонса новой «Матрицы» с Киану Ривзом и Кэрри Энн-Мосс от Ланы Вачовски судьба фильма Пенна оставалась неизвестной. Однако сценарист прояснил — на самом деле студия собирается снять два фильма во вселенной:

Поскольку люди продолжают спрашивать, я проясню. Warner Bros. работают над двумя различными фильмами по «Матрице». Я написал сценарий к одному, его действие разворачивается по хронологии раньше. Лана Вачовски ставит сиквел, над которым я не работаю, но который хочу посмотреть. Обе картины — не перезапуски!

Съёмки фильма Вачовски с Ривзом и Энн-Мосс стартуют 10 февраля 2020 года в Чикаго. За основу постановщица возьмёт сценарий, над которым работают Александр Хемон («Человек ниоткуда», «Проект „Лазарь“») и Дэвид Митчелл (автор «Облачного атласа»). Совместно с Вачовски продюсировать картину будет Грант Хилл. По данным СМИ, для этой картины ищут молодого Нео, вероятно, для флэшбеков.

Читайте также

Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 8

Мнение: 10 причин, почему новая «Матрица» — это хорошо

 15.09.2019

Итак, нас ждёт новый фильм по «Матрице». Поклонница вселенной рассказывает, почему этим новостям можно радоваться.

Закопайте стюардессу! Почему новая «Матрица» — плохая идея 3

Закопайте стюардессу! Почему новая «Матрица» — плохая идея

 16.09.2019

Так ли мы ждём фильм, который отменит самопожертвование героев, от режиссёра, которого больше всего волнуют проблемы меньшинств?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.