Сэм Нил из «Парка Юрского периода» сыграет в новом фильме про Годзиллу и Конга

Звезда «Парка Юрского периода» и «Острых козырьков» Сэм Нил присоединился к актерскому составу нового фильма про Годзиллу и Кинг-Конга.
Кого именно сыграет актер, пока не уточняется. Известно лишь, что это персонаж-человек.
Помимо Нила в картине появятся Кейтлин Дивер (The Last of Us от HBO), Джек О'Коннелл («Несломленный»), Делрой Линдо («Угнать за 60 секунд»), Мэттью Модин («Нулевой день»), Алиша Дебнем-Кэри («Сотня») и Дэн Стивенс («Красавица и чудовище»).
Режиссером выступит Грант Спьютор, известный по «Дитя робота» и «Мы хороним мертвых».
Премьера состоится 26 марта 2027 года.
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