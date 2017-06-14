Сериал «Чёрное зеркало» станет книжной серией

13 июня создатель сатирического сериала о высоких технологиях «Чёрное зеркало» Чарли Брукер опубликовал вроде бы шуточное заявление. Дескать, теперь шоу предстанет в новом формате:

We're pleased to announce Black Mirror will soon be available in high-tech 'paper' format: https://t.co/FWk6s5bND5 #BlackMirrorBook — Charlie Brooker (@charltonbrooker) June 13, 2017

Мы рады сообщить, что совсем скоро «Чёрное зеркало» будет доступно в технологичном «бумажном» формате.

И тут же на сайте Amazon открылся предзаказ на первый том книжной серии «Чёрное зеркало»! Как сообщает Screenrant, нас ждёт сборник научно-фантастических рассказов, и первый том станет лишь началом серии. Пока что неизвестно, истории каких именно авторов войдут в первый том и о чём они расскажут. Редактором книги выступит сам создатель сериала Чарли Брукер.

Удивительно и даже немного тревожно видеть, как «Чёрное зеркало» переходит в книжный формат. Не означает ли это, что шоу близко к окончательному закрытию? И не растеряет ли оно изрядную долю сатиры из-за нового формата? Согласитесь, смотреть сериал о вреде высоких технологий — совсем не то же самое, что читать про это книгу. Теряется какая-то неизбежная связь с этими самыми технологиями.