Сериал «Чёрное зеркало» станет книжной серией

13 июня создатель сатирического сериала о высоких технологиях «Чёрное зеркало» Чарли Брукер опубликовал вроде бы шуточное заявление. Дескать, теперь шоу предстанет в новом формате:

We're pleased to announce Black Mirror will soon be available in high-tech 'paper' format: https://t.co/FWk6s5bND5 #BlackMirrorBook

— Charlie Brooker (@charltonbrooker) June 13, 2017