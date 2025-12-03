Сериал «Красота» от Райана Мерфи выйдет в начале 2026 года

Сериал «Красота» от Райана Мерфи («Американская история ужасов») обзавелся датой премьеры. Первые три эпизода выйдут 21 января 2026 года на кабельном канале FX и стриминговом сервисе Hulu.

В основу шоу легла одноименная серия комиксов Джереми Хоуна и Джейсона А. Херли. За производство отвечает студия 20th Television.