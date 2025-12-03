КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия

Das ist fantastisch! Фантастические порнопародии
«Черновик»: отличия фильма и книги Лукьяненко
Сериал «Красота» от Райана Мерфи выйдет в начале 2026 года

Дмитрий Кинский
3 декабря 18:13
67
1 минута на чтение
Сериал «Красота» от Райана Мерфи («Американская история ужасов») обзавелся датой премьеры. Первые три эпизода выйдут 21 января 2026 года на кабельном канале FX и стриминговом сервисе Hulu.
В основу шоу легла одноименная серия комиксов Джереми Хоуна и Джейсона А. Херли. За производство отвечает студия 20th Television.
По сюжету мировые модели начинают умирать ужасными и загадочными способами. Агенты ФБР Купер Мэдсен и Джордан Беннетт отправляют в Париж, чтобы раскрыть правду. Там они обнаруживают вирус, передающийся половым путем. Он превращает людей в супермоделей, но с ужасающими последствиями.
Главные роли исполнили Эван Питерс, Ребекка Холл, Эштон Кутчер, Энтони Рамос и другие звезды.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

В Warhammer 40,000: Dark Heresy можно лгать и фальсифицировать улики в расследованиях

В 2026 году выйдет отечественное темное фэнтези «Очарованные»

Пятый сезон «Очень странных дел» ворвался на Netflix с историческим рекордом
Впереди только «Игра в кальмара».

Джеймс Кэмерон: сложно придумать нового «Терминатора», когда мы уже живем в научной фантастике

Топ-25 лучших игр 2025 года по версии Rolling Stone
Clair Obscur: Expedition 33 заняла первое место.

Создатель «Чужого: Земля» рассказал, почему студия зарубила его «Звёздный путь», где проблемы решали бы умом
«Знаете, как это бывает в Голливуде».

DnD-сессия с Александром Брегановым и стенд Arknights: Endfield — что еще будет на «Comic Con Игромир»

Сэм Рэйми спродюсирует хоррор «Портрет Бога»

Первый тизер финального DLC для Atomic Heart

Новые фильмы про Соника и Черепашек-ниндзя выйдут в 2028 году
TMNT получит перезагрузку.
