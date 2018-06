Слава богу, «Люцифер» спасён!

Netflix выкупил мистический процедурал, который был закрыт телеканалом Fox после третьего сезона. Об этом сообщает портал The Verge с ссылкой на сообщение в официальном твиттер-аккаунте сериала. Четвёртый сезон шоу выйдет уже на Netflix.

Fans, your voices have been heard. Season 4 coming to Netflix!!! 😈

— Lucifer (@LuciferonFOX) June 15, 2018