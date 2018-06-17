Слава богу, «Люцифер» спасён!

Netflix выкупил мистический процедурал, который был закрыт телеканалом Fox после третьего сезона. Об этом сообщает портал The Verge с ссылкой на сообщение в официальном твиттер-аккаунте сериала. Четвёртый сезон шоу выйдет уже на Netflix.

Fans, your voices have been heard. Season 4 coming to Netflix!!! 😈 — Lucifer (@LuciferonFOX) June 15, 2018

После закрытия «Люцифера» в Сети развернулась масштабная фан-кампания, в которой поклонники всячески выражали свою признательность шоу. К флэшмобу присоединился даже писатель и сценарист Нил Гейман, который придумал прообраз героя для своих комиксов. Он же озвучил самого Бога в третьем сезоне сериала.

«Люцифер» стал уже третьим сериалом, который был спасён в этом телесезоне. Ранее Amazon выкупил научно-фантастическое шоу «Пространство» по мотивам романом Джеймса Кори, а до этого канал NBC приобрёл права на показ полицейской комедии «Бруклин 9-9».