Сериал The Last of Us от HBO стал одним из самых популярных шоу в первой половине 2023 года

Аналитическое агентство Nielsen раскрыло пять самых популярных сериалов за первое полугодие 2023 года в США.
- «Джинни и Джорджия»;
- «Ночной агент»;
- «Тед Лассо»;
- «Ты»;
- The Last of Us.
Также агентство назвало лучшие сериалы для каждого стримингового сервиса.
- Amazon Prime Video — «Удивительная миссис Мейзел»;
- Apple TV+ — «Тед Лассо»;
- Disney+ — «Мандалорец»;
- Max — The Last of Us;
- Hulu — «Медведь»;
- Netflix — «Джинни и Джорджия»;
- Paramount+ — «Звездный путь: Пикар»;
- Peacock — «Покерфейс».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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