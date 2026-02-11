Шоураннер «Рыцаря Семи королевств» признал пару ошибок и ответил на вопросы фанатов

Честно говоря, это была моя ошибка. Не первая и не последняя в этом сериале. Эта сцена была в сценарии, но потом из него выпала. Я согласен, что «рыцарь, помнящий свои клятвы» — это душа этой истории, но я думаю, что это по-прежнему остается в центре сериала, даже если я глупо упустил эту сцену... Это может и не сказано явно, но действия Дунка остаются прежними.