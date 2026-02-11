Шоураннер «Рыцаря Семи королевств» признал пару ошибок и ответил на вопросы фанатов

Шоураннер «Рыцаря Семи королевств» Айра Паркер провел на Reddit сессию ответов на вопрсоы фанатов. Мы собрали основные детали.
Джордж Мартин предоставил мне 10–12 новых историй о Данке и Эгге;
Будут ли в сериале показаны воспоминания о Первом восстании Блэкфайра: «Следите за новостями».
Cтарший брат Эгга, мейстер Эймон из «Игры престолов», может появиться в будущих сезонах;
Все, что выходит за рамки произведения, будет создаваться в тесном сотрудничестве с Мартином.
Паркер признал, что допустил ошибку при адаптации материала — в шоу пропустили диалог между Дунком и кузнецом Железным Пейтом из повести, в которой главный герой спрашивает: «Кто я для них?», а в ответ слышит: «Рыцарь, который помнил свои клятвы».
Айра Паркер
Честно говоря, это была моя ошибка. Не первая и не последняя в этом сериале. Эта сцена была в сценарии, но потом из него выпала. Я согласен, что «рыцарь, помнящий свои клятвы» — это душа этой истории, но я думаю, что это по-прежнему остается в центре сериала, даже если я глупо упустил эту сцену... Это может и не сказано явно, но действия Дунка остаются прежними.
Айра Паркер
— В сериале не показаны персональные гербы Мейкара и Эйриона. Их избегали специально?
— Это уже вторая замеченная поклонниками ошибка в сериале, о которой я не знал. Однозначно надо было сделать герб Мейкара… хотя тогда его было бы слишком легко распознать в тумане.
Сейчас вышло четыре из шести эпизодов. «Рыцаря» уже продлили на второй сезон, а Паркер не против снимать шоу «всю жизнь».
