Новинки

Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма

Классика

Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы
Фильмы про космос: фантастика, одобренная учёными и космонавтами
Новости

Сигурни Уивер и сценарист «Чужого» задумали новый фильм про Рипли

Кот-император
11 октября 10:03
232
1 минута на чтение
Актриса Сигурни Уивер, игравшая Эллен Рипли в «Чужом», рассказала о сценарии нового фильма о своей героине. Его начал писать Уолтер Хилл — продюсер и соавтор сценария оригинального «Чужого». По его задумке Рипли должна оказаться в заточении. Уивер уже встречалась с продюсерами 20 Century Studios (она забавно запуталась в названии студии), чтобы обсудить этот проект.
Сигурни Уивер
Уолтер Хилл — мой добрый друг, он написал 50 страниц о том, где теперь должна быть Рипли, и это было весьма потрясающе. Не знаю, удастся ли это воплотить, но я была на встрече с Fox, то есть Disney, или кто у них там сейчас.

Я им сказала, я раньше не хотела возвращаться. Я всегда считала: «Оставьте её в покое, пусть отдохнёт». Но то, что написал Уолтер, показалось мне очень верным. Это во многом об обществе, готовом запереть любого, кто пытался помочь человечеству. Она для них проблема, так что они засунули её подальше.

Думаю, это очень мощные 50 страниц. Я подумываю поработать с Уолтером и посмотреть, какой выйдет остальная история.
Напомним, лет 10 назад подобный проект уже предлагал режиссёр «Района №9» Нил Бломкамп и даже опубликовал концепт-арты. Сигурни Уивер тогда охотно поддержала его проект, но на студии отдали предпочтение «Чужому: Завет».

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

