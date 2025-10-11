Сигурни Уивер и сценарист «Чужого» задумали новый фильм про Рипли





Я им сказала, я раньше не хотела возвращаться. Я всегда считала: «Оставьте её в покое, пусть отдохнёт». Но то, что написал Уолтер, показалось мне очень верным. Это во многом об обществе, готовом запереть любого, кто пытался помочь человечеству. Она для них проблема, так что они засунули её подальше.





Думаю, это очень мощные 50 страниц. Я подумываю поработать с Уолтером и посмотреть, какой выйдет остальная история.



Уолтер Хилл — мой добрый друг, он написал 50 страниц о том, где теперь должна быть Рипли, и это было весьма потрясающе. Не знаю, удастся ли это воплотить, но я была на встрече с Fox, то есть Disney, или кто у них там сейчас.